Окупаційні адміністрації отримали вказівки активізувати вивезення українських підлітків до Росії

Цей процес замаскований під заходи “відпочинку та оздоровлення”.

З початку літнього сезону окупаційні адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Цей процес замаскований під заходи “відпочинку та оздоровлення”.

Фінансування і координація відбувається під егідою проєкту російського міністерства освіти та науки – “Университетские профильные образовательные смены”.

"Проєкт" орієнтований на дітей віком 14-17 років та передбачає перебування на території РФ “з метою вивчення історії росії, російських регіонів, спілкування з російськими однолітками, участі у пропагандистських заходах”.

Нагадаємо, російські окупанти комплектують групи для вивезення з тимчасово окупованої території Луганської області 750 дітей.