ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційні адміністрації отримали вказівки активізувати вивезення українських підлітків до Росії

Цей процес замаскований під заходи “відпочинку та оздоровлення”.

Окупаційні адміністрації отримали вказівки активізувати вивезення українських підлітків до Росії
Фото: Андрющенко у Telegram

З початку літнього сезону окупаційні адміністрації на окупованих територіях півдня і сходу України отримали вказівки активізувати процес вивезення українських дітей на територію Росії.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Цей процес замаскований під заходи “відпочинку та оздоровлення”.

Фінансування і координація відбувається під егідою проєкту російського міністерства освіти та науки – “Университетские профильные образовательные смены”.

"Проєкт" орієнтований на дітей віком 14-17 років та передбачає перебування на території РФ “з метою вивчення історії росії, російських регіонів, спілкування з російськими однолітками, участі у пропагандистських заходах”.

Нагадаємо, російські окупанти комплектують групи для вивезення з тимчасово окупованої території Луганської області 750 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies