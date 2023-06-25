Під Мар'їнкою окупанти скинули на позиції ЗСУ хімічний боєприпас

Але вітер був у бік росіян.

На Мар'їнському напрямку російські окупанти скинули на українські позиції хімічний боєприпас.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу – аерозолього, задушливої дії. Вітер був у бік противника", – повідомив Шершень.

За словами спікера, минулої доби окупанти штурмували Мар'їнку – відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог отримав відсіч і відійшов.

Застосовуючи танки, РСЗВ та ствольну артилерію, ворог здійснив понад 440 обстрілів.

Нагадаємо, що на Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка Донецької області.