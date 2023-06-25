Уранці російська армія обстріляла Херсон, під завалами будинку загинув чоловік.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Близько 03:20 збройні сили РФ обстріляли житлові квартали обласного центру.

Унаслідок влучення снаряда в пʼятиповерховий житловий будинок під завалами загинув чоловік.

За попередніми даними, російські війська атакували Херсон артилерією. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, за ніч ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області. Росіяни знову атакували Нікополь, поранення отримав місцевий житель.