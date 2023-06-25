У Чорному морі зараз на бойовому чергуванні перебуває підводний човен ворога, − ОК “Південь”

Загалом кількість кораблів окупанти зменшили до шести.

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Фото: з відкритих джерел

У Чорному морі російська армія зменшила корабельне угруповання до шести.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Кількість ракетоносіїв окупанти зменшили до одного.

“На бойовому чергуванні лишився підводний човен, спорядження якого до 4 “Калібрів””, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, протягом минулої доби ворог випустив по нашій країні 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони “Shahed”.