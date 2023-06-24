​Кадрові перестановки в Міноборони РФ із Пригожиним не обговорювалися

Під час переговорів із Євгеном Пригожиним не обговорювалися можливі кадрові рішення у Міноборони РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.

“Кадрові перестановки в Міністерстві оборони під час переговорів із Пригожиним не обговорювалися”, – заявив Пєсков.

Він додав, що найманців, які брали участь у сьогоднішніх подіях, переслідувати не будуть "з урахуванням їхніх заслуг на фронті".

Нагадаємо, Пєсков також заявив, що кримінальну справу стосовно керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закриють, а сам ватажок найманців "піде в Білорусь".

Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви.

24 червня Олександр Лукашенко за погодженням з президентом РФ Володимиром Путіним провів переговори з Євгеном Пригожиним. За результатами перемовин очільник ПВК “Вагнер” заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.