Заколот Пригожина. Що відбувається в Росії

Конфлікт, що довго тлів між ватажком ПВК «Вагнер» Пригожиним і главами Міноборони та Генштабу РФ Шойгу та Герасимовим, перейшов у гарячу фазу. Увечері 23 червня глава «вагнерівців» заявив, що по позиціях його найманців завдали удару сили Міноборони РФ . Далі він пригрозив наступом на Москву, щоб прибрати Шойгу та Герасимова. Нині найманці Пригожина зайняли військові об’єкти в Ростові . Тим часом ФСБ звинуватила його у спробі заколоту. Генпрокуратура відкрила проти Пригожина кримінальну справу. У великих містах Росії розпочалися антитерористичні заходи. А Путін виступив з терміновим відеозверненням, в якому назвав дії Пригожина «зрадою і ударом у спину». Пригожин уже встиг заявити, що не здасться і не складе зброї. Водночас дав зрозуміти, що не слухатиме Путіна і його представників.

Фото: Кадр відео Євген Пригожин у штабі ПВО в Ростові-на-Дону вранці 24 червня 2023.

Що сталося

Увечері 23 червня ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що сили Міноборони РФ завдали прицільних ударів по позиціях його найманців. Медіа виклали відео прильотів по тилових таборах «вагнерівців». Опісля лідер угруповання записав кілька аудіозвернень, у яких звинуватив очільників Міністерства оборони та Генштабу Росії Сергія Шойгу та Валерія Герасимова в організаціях навмисних атак проти його сил. Далі він зажадав особистої зустрічі з військовим керівництвом РФ і пригрозив походом на Москву.

Того самого дня в Міноборони спростували заяви Пригожина і назвали їх «брехнею і провокацією». Моментально в Національному антитерористичному комітеті РФ повідомили, що ФСБ порушила кримінальну справу. Пізніше в російській Генпрокуратурі заявили, що йдеться про відкриття провадження за статтею 279 – «збройний заколот».

На ранок найманці Пригожина зазначили, що узяли під контроль військові об’єкти в Ростові – для підтвердження він опублікував відео з території штабу російського Південного військового округу. Пригожин також заявив, що його бійці контролюють місцевий військовий аеродром. З’явилося відео переговорів ватажка ПВК із заступником міністра оборони РФ, генерал-полковником Юнус-Беком Євкуровим і першим заступником начальника Головного управління Генштабу Володимиром Алєксєєвим. Пригожин заявив, що готовий видати їм Шойгу та Герасимова, яких вважає зрадниками.

У центрі громадських зв’язків ФСБ «вагнерівців» закликали не робити помилки, не виконувати наказів свого ватажка та вжити заходів, аби затримати його.

Фото: EPA/UPG Центр Ростова, 24 червня 2023.

Фото: EPA/UPG Заблокована дорога на Ростов.

Тим часом адміністрація Воронезької області повідомила, що дорогою М-4 «Дон» (напрям – Липецька область) рухається колона військової техніки. За даними російських медіа, армійська авіація РФ завдає ударів по трасі, якою рухаються бійці ПВК "Вагнер".

Як реагує Кремль

Путін виступив з екстреним відеозверненням. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину», а самого ватажка – розкольником.

«Ми зіткнулися зі зрадою, непомірні амбіції призвели до зради Росії, свого народу і тієї справи, за яку пліч-о-пліч з іншими нашими частинами і підрозділами боролися і гинули бійці групи "Вагнер"», – сказав глава Кремля.

Російська пропагандистська машина, ключові державні телеканали, назвали відео про напад сил Міноборони на «вагнерівців» постановкою та вже змальовують Пригожина зрадником. Мережа «ВКонтакте» заблокувала заяву Пригожина на підставі рішення Генпрокуратури. Пошуковик «Яндекс» також блокує частину матеріалів, пов'язаних з головою ПВК «Вагнер». А російські провайдери, ймовірно, розпочали блокування новин у Google. Доступ до ресурсу є лише у 25% користувачів.

Фото: EPA/UPG

Сам Пригожин відмовився здаватися і складати зброю. Він дав зрозуміти, що не виконуватиме наказів Путіна. «Ми воювали і воюємо. Усі ПВК “Вагнер”. І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще когось прийти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані та бюрократії».

Спікер Держдуми Володін підтримав Путіна. Тим часом генерал армії Суровікін, який довгий час вважався союзником Пригожина, закликав командирів і бійців ПВК підкоритися волі Путіна і мирно влагодити все.

Водночас у Пригожина знайшовся неочікуваний союзник – опозиціонер Михайло Ходорковський. У своєму телеграм-каналі політик закликав підтримати ПВК «Вагнер» – зокрема, «допомагати з бензином та соляркою, переконувати тих, кого пошлють його зупиняти, що ворог у нас зараз спільний».

У самій Росії спецслужби РФ, а також сили Міноборони та Росгвардії проводять спеціальні антитерористичні заходи та все, що спрямоване на захист режиму та ліквідацію «Вагнера» як структури.

У Санкт-Петербурзі російські спецслужби обшукали головний офіс ПВК. На території Москви та Московської області введено режим контртерористичної операції (КТО). Мер Москви Сергій Собянін повідомив про посилення безпеки та запровадження додаткового контролю на дорогах. На Ярославському шосе частину дороги на в'їзд у Москву перекрито; поліція вибірково оглядає автомобілі; на деяких напрямах стоять "камази" з піском.

Фото: EPA/UPG

Нелегітимний глава адміністрації окупованої Росією Північної Осетії закликав «вагнерівців» – вихідців з Осетії дистанціюватися від Пригожина і не слухати його наказів.

По країні спішно знімають банери з рекламою ПВК «Вагнер».

Нині заходи безпеки посилюють у Липецькій області. Її губернатор Ігор Артамонов попросив жителів не їхати в південному напряму.

У Воронезькій області також введено режим контртерористичної операції. Там уже чимало військової техніки. Влада регіону говорить про заборону масових заходів та огляд транспорту. Водночас за інформацією BBC, сили ПВК «Вагнер» уже взяли область під контроль.

Також скасовано масові заходи в Тульській, у Тверській і Калінінградській областях.

Фото: EPA/UPG

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Британська розвідка зазначає, що дії Пригожина – найсерйозніший виклик для Російської держави за останні роки. Там повідомляють, що частина «вагнерівців» прагне дістатися через Воронезьку область до Москви і не зустрічає особливого опору з боку військових та інших силовиків.

Найбільші російські банки різко підняли курси валют. Долар у багатьох установах продають за понад 90 рублів, євро – понад 100 рублів. Водночас Московська біржа впала після новин про заколот Пригожина.

Фото: ЗМІ окупантів БТР у Москві ввечері 23 червня 2023