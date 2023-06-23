Україна отримала першу оцінку від Єврокомісії. Чи стали ми ближчими до Євросоюзу?

Єврокомісія надала усну оцінку щодо виконання реформ, необхідних для підтвердження статусу кандидата та для започаткування діалогу про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу . Дехто вже сказав, що Україна отримала “двійку” в прогресі виконання реформ. Одначе це зовсім невірно: наша держава виконала поки два “домашніх завдання” з необхідних семи: йдеться, зокрема, про судову реформу та законодавство про засоби масової інформації. Чи страшно це, чи не дуже, будемо розбиратися далі.

Фото: EPA/UPG

Що означає усна оцінка і як її розуміти

Усна оцінка – доволі нестандартний хід з боку ЄС, на який цього разу пішла Єврокомісія. Її отримала не лише Україна, а й Молдова та Грузія перед великою комплексною оцінкою, запланованою на осінь цього ж року. Вже не перший рік кожна з держав має доводити, що просувається на шляху до демократичних перетворень та здійснює реформування та наближення власного законодавства до норм ЄС.

У випадку України разом із отриманням статусу держави-кандидата ЄС вона отримала “домашнє завдання” з 7 пунктів. Це низка реформ, серед яких боротьба з корупцією, верховенства права у вигляді оновленого та працюючого Конституційного суду, реформи правоохоронних органів, медіа, а також законодавства про національні меншини.

Процедура передбачає, що старт перемовин після виконання цих критеріїв можливий вже наприкінці 2023 року. Проте до цього Європейська комісія має представити «повний звіт», де в деталях оцінить прогрес. Далі, в грудні 2023, на саміті лідерів країн ЄС, Україна сподівається на рішення, яке запустить переговори щодо членства.

Головне, на чому наполягав Київ, це те, що Україна продовжує демонструвати прогрес у виконанні реформ попри війну що її розпочала Росія. Однак, цілком справедливо говорити про те, що деякі реформи, про які каже ЄС, можуть виявитися складно виконуваними, що надасть деяким європейським скептикам нові аргументи для того, щоби загальмувати євроінтеграційний поступ України.

Фото: EPA/UPG

Оцінка

Комісар з питань розширення Олівер Варгеї представив усний оціночний звіт на засіданні послів усіх 27 держав-членів ЄС у Брюсселі та пізніше зачитав той самий документ на неформальному засіданні Ради з загальних питань, яка відбувається у Стокгольмі (Швеція до кінця червня головує в Раді ЄС).

Він представив доволі позитивну доповідь щодо “домашніх завдань 2 та 6”. В першу чергу, це стосується вимог до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. До “позитивів” відноситься і “медійний” пакет, коли українським парламентом було ухвалено ключове медійне законодавство на виконання директиви ЄС про аудіовізуальні медіа послуги. Крім того, ЄС доволі позитивно відзначив повернення до електронного декларування для державних службовців, що негласно стало “домашнім завданням №8”.

Із просто позитиву – те, що Єврокомісія бачить прогрес реформи Конституційного суду. Зокрема, йдеться про ухвалення відповідного законодавства у першому читанні. Крім того, запроваджено конкурсний відбір суддів Конституційного суду.

Водночас Україна досягла певного прогресу на інших чотирьох напрямах, а саме в боротьбі з корупцією, протидії відмиванню грошей, деолігархізації та питаннях, що пов’язані з правами національних меншин. І тут все дійсно криється в деталях. Адже Україні, щоб виконати критерій “боротьби з корупцією”, необхідно паралельно узгодити план реформування сектору безпеки (правоохоронних органів), здійснити реформу, що пов’язана з протидією відмиванню коштів та імплементувати закон про деолігархізацію.

Щодо заходів проти корупції, Єврокомісія відзначає певний прогрес у виконанні “домашнього завдання”, коли було призначено нових керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Тепер Україні “потрібно створити історію розслідувань та засуджень і забезпечити постійну боротьбу з корупцією”, - наголосив єврокомісар під час прес конференції з представлення усної оцінки. Для цього Україна повинна прийняти додаткові заходи, зокрема, відновити систему електронної декларації майна та реалізувати прийняту програму державної боротьби з корупцією.

Фото: EPA/UPG Комісар з питань розширення Олівер Варгеї

Щодо протидії відмиванню грошей, Україна повинна, з одного боку, ухвалити проєкт закону про відновлення відповідності визначення політично впливових осіб вимогам FATF, а, з іншого, – продовжувати законодавче наближення до стандартів цієї міжнародної організації, зокрема, в галузях віртуальних активів, фінансових розслідувань чи цільових фінансових санкцій. Якщо простіше, то цей пункт також пов'язаний із функціями правоохоронних органів.

Розворот на нацменшини і на мову

Єврокомісія в усній оцінці підтримала рекомендації Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи, щодо деолігархізації і закону про нацменшини. Іще минулого року ЄС визнав, що прогрес України визначатиметься і також оцінками від “венеційки”. Потрібен був нейтральний орган, який би здійснював оцінку і чиї висновки сприймалися б обома сторонами.

Просто нагадаємо, що Венеціанська комісія визнала нейприйнятним парламентський закон “про деолігархізацію” і закон “про нацменшини” якраз напередодні “усної” оцінки ЄС. Аргументи зводилися до того, що Комісія вважала, що цьому має передувати ефективна конкурентна політика, боротьба з корупцією та відмиванням грошей, забезпечення плюралізму ЗМІ, правила фінансування політичних партій і виборчих кампаній тощо, а не просто ухвалення закону “про олігархів”. Звісно, аргументи на користь цього можна знайти…в умовах мирного часу і за відсутністю безпекових викликів.

Але найчутливішим стало те, що Єврокомісія підтримала критику “венеційки” щодо закону про нацменшини. Нагадаємо, що цю вимогу висловила Угорщина.

“Що стосується національних меншин, Україні необхідно розглянути рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про меншини, зокрема щодо використання мов меншин у суспільному житті, управлінні, ЗМІ та книгах”, - заявив учора єврокомісар з питань розширення Варгеї. Цікаво, що українські експерти позитивно оцінили текст закону, що ухвалювався Верховною Радою. Але не Венеціанською комісією.

Фото: EPA/UPG

Однак, і це ще не все. У цьому “усному” висновку Єврокомісія також нагадала, що Україна має виконати попередні рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту та Закону про державну мову. Вони датуються 2017 та 2019 роками. Крім того, 11 червня в Україні ухвалили закон, який продовжує перехідний період навчання мовами нацменшин на один рік для учнів, які почали навчання до 1 вересня 2018 року. Тепер Україна має переглянути шкільну систему меншин у світлі також попередніх рекомендацій Венеціанської комісії щодо забезпечення рівних можливостей для людей, які належать до національних меншин, уникаючи непропорційного втручання в їхні права.

Замість післямови

Амбіції України отримати швидко членство в ЄС відверто можуть бути поставлені на паузу, попри внесок в європейську архітектуру безпеки. Скажімо відверто: країни ЄС і сам Євросоюз не до кінця збагнули, наскільки членство України в ЄС і реформи, що провадяться нині, важливі для добробуту і процвітання самих українців.

Ба більше, деякі пропозиції, особливо ті, що стосуються висновків венеційки, є фактично “непідйомними”. В першу чергу тому, що Україні пропонується проковтнути світоглядну позицію про те, що російська меншина є не просто важлива, а має бути більш захищена, ніж інші. І тут точно українській стороні доведеться знову доводити, що спеціально захищати “росіян” на території України не просто не потрібно, а і відверто небезпечно.