Наступні 24 години мають вирішальне значення для Путіна, - CNN

Як наголошує видання, неможливо уявити, що путінський режим коли-небудь повернеться до тотального контролю.

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу, наступні 24 години мають для нього вирішальне значення.

Про це пишуть у своєму аналізі журналісти CNN.

"Російський президент зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки керування державою. Видимість тотального контролю, яку він підтримував увесь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується за одну ніч. Неправильне з точки зору менеджменту ведення війни означало, що тільки така однорідно закрита і несприйнятлива до критики система, як Кремль, може пережити таку жахливу авантюру. Зараз п'ята за чисельністю армія світу зіткнулася з тим, що братовбивство – спрямування зброї на своїх товаришів по службі – єдине, що може врятувати московську еліту від краху", - пишуть американські журналісти.

СNN підкреслює, що Путіна настільки звикли вважати "майстерним тактиком", що перші заяви Євгенія Пригожина розцінювались як спроба президента РФ "тримати в напрузі" своїх генералів.

Цілком імовірно, що підрозділи "Вагнера" планували це протягом певного часу. Виправдання для повстання з'явилося спонтанно – нібито авіаудар по табору в лісі. Сили найманців швидко просунулися до Ростова. Це важко зробити спонтанно за один день.

Як наголошує видання, неможливо уявити, що з цього моменту путінський режим коли-небудь повернеться до своїх попередніх "висот" щодо тотального контролю. І неминуче, що попереду ще більше потрясінь і змін у РФ.

Нагадаємо, що 24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.