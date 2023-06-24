Пригожин відповів Путіну, що не збирається здаватися

У своєму зверненні ватажок бойовиків знову поскаржився на корупцію генералів.

Керівник терористичної ПВК Вагнера Євгеній Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву.

Про це Пригожин заявив у себе в Телеграм-каналі.

"Ми воювали і воюємо. Усе ПВК "Вагнер". І ніхто не збирається на вимогу президента, ФСБ і ще кого-небудь йти з повинною, тому що ми не хочемо, щоб країна жила далі в корупції, обмані і бюрократії", - сказав Пригожин.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом є "реальним", а не постановочним.