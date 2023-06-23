FATF не внесла Росію до свого "чорного списку", Мінфін України не погодився з цим рішенням

"Кожен день зволікання і відсутності належних дій, сприяє подальшому хаосу та руйнуванню", - заявив міністр Марченко.

FATF не внесла Росію до свого "чорного списку". З цього приводу Міністерство фінансів України заявило, що не погоджується з таким рішенням.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, Росія "безумовно відповідає критеріям для внесення до "чорного списку".

"Має бути консолідована позиція міжнародної спільноти щодо протидії загрозі, яку Росія становить для цілісності світової фінансової системи. Необхідно примусити Кремль припинити кричущі порушення міжнародних норм та стандартів FATF. Кожен день зволікання і відсутності належних дій, сприяє подальшому хаосу та руйнуванню", - наголосив Марченко.

Нагадаємо, на початку цього місяця Україна просила FATF внести Росію до “чорного списку” на пленарному засіданні в Парижі 19-23 червня.

При цьому організація торік заборонила РФ брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах і в засіданнях регіональних органів за типом FATF у статусі члена групи.

Згодом стало відомо, що Росія тисне на Індію та інші країни, аби її не внесли до чорного списку FATF. Москва шантажувала припиненням спільних проєктів.