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FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах

РФ також заборонено брати участь у засіданнях регіональних органів за типом FATF у статусі члена групи.

FATF заборонила Росії брати участь у своїх поточних і майбутніх проєктах
Фото: minfin.com.ua

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) наклала додаткові обмеження на повноваження Росії. Зокрема, заборонила брати участь у поточних і майбутніх проєктах FATF.

Про це йдеться в заяві групи, яка опублікована за підсумками чергового пленарного засідання, яке тривало упродовж 18-21 жовтня в Парижі. 

FATF висловила співчуття у зв'язку з загибеллю людей, стражданнями і руйнуваннями, які викликані вторгненням Росії в Україну. 

"Дії Росії продовжують порушувати основні принципи FATF, які спрямовані на укріплення безпеки, захищеності та цілісності фінансової системи. У результаті дій РФ, які тривають, FATF ухвалила рішення застосувати додаткові обмеження на повноваження країни, які в неї ще залишилися, зокрема, заборонивши їй брати участь у поточних і майбутніх проєктах FATF", - йдеться в тексті заяви.

Країні-агресору також заборонили брати участь у засіданнях регіональних органів за типом FATF у статусі члена групи. 

У Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей зазначили, що будуть слідкувати за розвитком подій і на кожному засіданні розглядати питання, чи є підстави для зняття або зміни обмежень.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський заявив, що відомство теж брало участь у пленарному засіданні FATF.

"Партнери запевнили нас у подальшій підтримці України та фокусування зусиль на шляху пошуку консенсусу для просування наступних рішень", - цитує Черкаського пресслужба Держфінмоніторингу.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 15 серпня ухвалила постанову про звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення РФ з-поміж членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком.

Наприкінці вересня Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ – "Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму". Якщо РФ таки визнають спонсором тероризму, то це посилить тиск з метою включення цієї країни до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). 

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