На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції.

Володимир Зеленський провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основні пункти порядку денного – захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як він зазначив, щоденно наближаються потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі. Працюємо також і над тим, щоб були необхідні результати на морі.

“Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо Експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів. Кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери – ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації”, - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що за час роботи зернової ініціативи через російське гальмування ми недоекспортували близько трьох мільйонів тонн продовольства. А це – річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч з цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А Україна з партнерами має зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності.

Право на їжу і на життя без голоду це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. І тому російські намагання загострити продовольчу кризу – це агресія також проти кожної людини на землі.

“Провів сьогодні зустріч з представниками Конгресу США, що прибули до Києва. Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку і за надзвичайно потужні речі, які робить Америка, щоб допомогти нам захищати свободу. Обговорили ключове на сьогодні питання – протиповітряну і протиракетну оборону. Також говорили про фінансову підтримку, про нашу політичну взаємодію, про те, які нові антиєвропейські та антидемократичні кроки слід очікувати від Росії та її спільників у терорі. Торкнулися тематики іранського постачання для російського терору. Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорюватись Радою безпеки ООН. Засідання скликається на вимогу нашої держави, відбудеться о 22:00”, - повідомив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент України зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції і розвитку, подякував за допомогу і поінформував про те, які нові потреби виникли у нас через російський терор. ЄБРР вже надає фінансову підтримку “Укренерго”, має всі дані щодо того, яких кроків Україна потребує для відновлення енергетики і обʼєктів соціальної сфери, для будівництва житла для українців. Також сторони погодили позиції напередодні Конференції щодо відбудови України, яка має відбутись в Німеччині 25 жовтня.

Протягом цього дня повітряна тривога оголошувалась у більшості регіонів України. Є нові збиття безпілотників і ворожої авіації. На сході та півдні України продовжуються активні бойові дії. Наші Збройні Сили зберігають ініціативу.

“Я хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за умілі та продумані дії при знищенні ворога на східному напрямку. Дякую і воїнам 60-ї окремої піхотної бригади, чиї підрозділи демонструють хороші результати на Херсонщині. Тільки з початку жовтня бійці Шістдесятки "затрофеїли" більше 30 одиниць російської бронетехніки, тисячу снарядів для танків і три гармати "Гіацинт". Вся ця зброя обовʼязково допоможе звільненню нашої землі. Дякую також бійцям 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Цього тижня хлопці показали відмінні результати у знищенні ворожої техніки і боєзапасу. Також дякую воїнам 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського за стійкість в обороні зайнятих рубежів”, - подякував президент захисникам України.

Володимир Зеленський також розповів, що сьогодні уряд ухвалив важливе рішення, яке стосується десятків тисяч українських студентів. Тих, чий дім – на тимчасово окупованій території або в районах поруч із фронтом, а також – дітей загиблих захисників та захисниць України, членів сімей учасників бойових дій. Всі вони будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджетну у наших університетах і коледжах. Деталі щодо цього рішення має оприлюднити Міністерство освіти і науки України.

Нагадаємо, в рамках візиту конгресмени зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорили ситуацію на передовій та першочергові потреби Збройних сил України.