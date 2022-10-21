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Учора ввечері українці спожили електроенергії на 5,4% менше, – Укренерго

Найбільше економили електроенергію у Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

Учора ввечері українці спожили електроенергії на 5,4% менше, – Укренерго
Фото: tvoemisto.tv

Увечері 20 жовтня українці зменшили споживання електроенергії на 5,4% порівняно із показниками 19 жовтня.

Про це повідомляє у Facebook НЕК "Укренерго".

"Увечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше – в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях", – йдеться у повідомленні.

Найбільший пік споживання 20 жовтня був не ввечері, як зазвичай, а о 10-й годині ранку. При цьому кияни в цей момент вчора споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, мешканці Київської та Чернігівського області – більше на 17% і 9% відповідно. Пікове споживання також відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

Решта регіонів уранці 20 жовтня споживали менше, ніж увечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях Укренерго довелося вводити обмеження.

 

Нагадаємо, у Київській області сьогодні з 9:20 ранку вимушено почалися тимчасові відключення електроенергії через зростання її споживання.

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