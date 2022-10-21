Ллойд Остін мав сьогодні розмови з Олексієм Резніковим і Сергієм Шойгу

Міністр оборони США Ллойд Остін переговорив з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
Зазначається, що глава Пентагону підтвердив непохитну відданість США підтримці здатності України протистояти агресії Росії.
“Держсекретар Остін також наголосив на незмінній підтримці міжнародної спільноти у розбудові міцної України та збереженні її здатності захищати себе в майбутньому, про що свідчать зобов’язання щодо допомоги в галузі безпеки, взяті союзниками та партнерами на останній зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня”, – йдеться у повідомленні.
Також голова Пентагону провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
"21 жовтня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Держсекретар Остін підкреслив важливість підтримки ліній зв'язку в умовах війни проти України, яка триває", – йдеться в повідомленні.
Жодних інших деталей розмови не наводиться.
Нагадаємо, у серпні Резніков та Остін обговорили військову підтримку України.