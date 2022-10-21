Директора місцевого водоканалу на Харківщині підозрюють у колабораціонізмі, - ОГ

Крім безпосередньої роботи на ворога, підозрюваний агітував колишніх працівників водоканалу співпрацювати з окупантом.

За даними слідства, керівник комунального підприємства "Куп'янський водоканал" під час окупації міста вирішив працювати на представників РФ. Нова псевдовлада провела "реорганізацію" українського комунального підприємства.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За розпорядженням окупаційної адміністрації підозрюваного було призначено на псевдопосаду «исполняющего обязанности директора» вказаного підприємства", - йдеться у повідомленні.

Він брав участь у засіданнях та службових нарадах окупантів. Також агітував колишніх працівників водоканалу працювати в "реорганізованому" проросійському підприємстві.

Після деокупації Куп’янська правоохоронці викрили його.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, на держзраді було викрито директора одного з комунальних підприємств Миколаєва, який очолював російську агентурну мережу. Зрадника затримали під час наради у мера.