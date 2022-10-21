135 жителів Київщини отримали гранти на розвиток власної справи за програмою “єРобота”

Жителі Київської області подали 1 275 заявок на участь у державній програмі щодо отримання мікрогранту на розвиток власного бізнесу “єРобота”.
Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.
Після їхнього розгляду уповноваженими особами позитивні рішення щодо надання фінансування для реалізації своїх бізнес-проєктів отримали 135 подавачів.
В ОВА зазначають, що середній розмір гранту складає 233 000 гривень. Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, становить понад 31 млн гривень.
Найбільше грантів подані за наступними напрямками діяльності:
- оптова та роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів;
- переробна промисловість;
- тимчасове розміщення та організація харчування;
- професійна та наукова діяльність;
- сільське, лісове та рибне господарство.
Наразі триває 9-та хвиля прийому запитів на участь у програмі. Свої бізнес-плани можна подати через Портал Дія.
Раніше повідомлялося, що в межах шостої хвилі програми "єРобота" 211 заявників отримають 49,78 млн гривень на мікрогранти.