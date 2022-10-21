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135 жителів Київщини отримали гранти на розвиток власної справи за програмою “єРобота”

Розмір гранту складає 233 000 гривень.

135 жителів Київщини отримали гранти на розвиток власної справи за програмою “єРобота”
Фото: diia.gov.ua

Жителі Київської області подали 1 275 заявок на участь у державній програмі щодо отримання мікрогранту на розвиток власного бізнесу “єРобота”.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Після їхнього розгляду уповноваженими особами позитивні рішення щодо надання фінансування для реалізації своїх бізнес-проєктів отримали 135 подавачів.

В ОВА зазначають, що середній розмір гранту складає 233 000 гривень. Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, становить понад 31 млн гривень.

 

Найбільше грантів подані за наступними напрямками діяльності:

  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів;
  • переробна промисловість;
  • тимчасове розміщення та організація харчування;
  • професійна та наукова діяльність;
  • сільське, лісове та рибне господарство.

Наразі триває 9-та хвиля прийому запитів на участь у програмі. Свої бізнес-плани можна подати через Портал Дія.

Раніше повідомлялося, що в межах шостої хвилі програми "єРобота" 211 заявників отримають 49,78 млн гривень на мікрогранти.

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