135 жителів Київщини отримали гранти на розвиток власної справи за програмою “єРобота”

Жителі Київської області подали 1 275 заявок на участь у державній програмі щодо отримання мікрогранту на розвиток власного бізнесу “єРобота”.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Після їхнього розгляду уповноваженими особами позитивні рішення щодо надання фінансування для реалізації своїх бізнес-проєктів отримали 135 подавачів.

В ОВА зазначають, що середній розмір гранту складає 233 000 гривень. Загальна сума грантових коштів, що надійдуть отримувачам, становить понад 31 млн гривень.

Найбільше грантів подані за наступними напрямками діяльності:

оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів;

переробна промисловість;

тимчасове розміщення та організація харчування;

професійна та наукова діяльність;

сільське, лісове та рибне господарство.

Наразі триває 9-та хвиля прийому запитів на участь у програмі. Свої бізнес-плани можна подати через Портал Дія.

Раніше повідомлялося, що в межах шостої хвилі програми "єРобота" 211 заявників отримають 49,78 млн гривень на мікрогранти.