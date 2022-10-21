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На держзраді викрито директора одного з комунальних підприємств Миколаєва, який очолював російську агентурну мережу, - ОГ

Зрадника затримали під час наради у мера.

На держзраді викрито директора одного з комунальних підприємств Миколаєва, який очолював російську агентурну мережу, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури викрито директора одного з комунальних підприємств міста Миколаєва за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ним виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". Спецпризначенці СБУ затримали його безпосередньо в міськраді, де він перебував на нараді у мера міста.

"За даними слідства, одним з завдань посадовця було організувати потужну агентурну групу спецслужб РФ. Для комунікації і передачі розвідувальної інформації використовувались анонімні акаунти у Телеграмі", - інформує прокуратура.

Чиновник передавав ворогу персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів, списки загиблих українських захисників. Також він зливав інформацію щодо оборонних та фортифікаційних споруд у Миколаєві.

До розвідувально-підривної діяльності він намагався залучити двох своїх підлеглих, одного з інших керівників комунального підприємства та двох мешканців обласного центру, серед яких старший оперуповноважений райуправління поліції. Всі вони є активними прихильниками проросійських поглядів і неодноразово підтверджували це у особистих розмовах та дописах в соцмережах.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання агентів правоохоронці виявили листування керівника ворожої агентури зі своїм "куратором".

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила багатофункціональну мережу російського ГРУ на Харківщині. Вони допомагали ворогу прицільно бити по Збройних Силах України.

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