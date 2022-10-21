Стабілізаційні відключення електроенергії будуть і в Києві: спрощений графік

НЕК "Укренерго" ініціює стабілізаційні відключення електроенергії в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Подивитися спрощений графік відключень можна на сайті Yasno – треба вписати адресу і дізнатися групу відключення – їх три.

"Адреси стабілізаційних відключень, які будуть відбуватися лише після розпорядження державної енергокомпанії НЕК Укренерго. Щоб дізнатися, коли вдома може бути відсутнє електропостачання, вкажіть назву вулиці та номер будинку та дізнайтесь вашу групу та час можливої відсутності світла в разі запроваджень стабілізаційних відключень. Якщо за вашою адресою час не визначається – з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не буде відбуватися. Актуальну інформацію про застосування стабілізаційних відключень шукайте на сайті та в соцмережах ДТЕК Київські електромережі", – порадили в Yasno.

Після введення адреси система інформує про те, до якої групи відключень належить будівля. Групу можна дізнатися на сайті ДТЕК. Графік вантажиться із перебоями через перенавантаження – якщо сторінка не відкривається, варто спробувати згодом.

Стабілізаційні відключення впроваджені, аби енергосистема України могла впоратися із завданими російськими ударами руйнуваннями. Українців закликають мінімізувати споживання електроенергії з 7 по 23 годину: не вмикати праски, обігрівачі пральні машинки та інші прилади, від використання яких можна тимчасово відмовитися.

Такі відключення вже частково були в Києві і області учора, сьогодні вони продовжуються.