Частина Житомира залишилася без світла через перевантаження системи

Частину Житомира вранці відключили від електроенергії через перевантаження однієї з підстанцій. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, наразі в місті не працює частина світлофорів.

"Сьогодні вранці через перенапругу відключили частину міста (від світла. – Ред.). Є перевантаження по одній з підстанцій. Тому будьте дуже обережними передовсім на дорогах, бо частина світлофорів не працює, а частина працює некоректно", – сказав мер у відеозверненні.

Він також зазначив, що у місті запустили 80% котелень. Через недостатню кількість електроенергії інші запустять пізніше.

Нагадаємо, 18 жовтня внаслідок обстрілу росіян Житомир лишився без води і світла.