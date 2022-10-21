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Частина Житомира залишилася без світла через перевантаження системи

У місті не працює частина світлофорів.

Частина Житомира залишилася без світла через перевантаження системи
Фото: 7dniv.info

Частину Житомира вранці відключили від електроенергії через перевантаження однієї з підстанцій. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

За його словами, наразі в місті не працює частина світлофорів.

"Сьогодні вранці через перенапругу відключили частину міста (від світла. – Ред.). Є перевантаження по одній з підстанцій. Тому будьте дуже обережними передовсім на дорогах, бо частина світлофорів не працює, а частина працює некоректно", – сказав мер у відеозверненні.

Він також зазначив, що у місті запустили 80% котелень. Через недостатню кількість електроенергії інші запустять пізніше.

Нагадаємо, 18 жовтня внаслідок обстрілу росіян Житомир лишився без води і світла.

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