Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю (оновлено)

Мешканців закликали не підходити до уламків ракет.

Вранці 21 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Про це о 8:38 повідомив голова ОВА Олександр Старух. У Телеграм він закликав мешканців лишатися в укриттях.

"Ворог атакує ракетами обласний центр. Перебувайте в укриттях!" – закликав він.

Оновлено. Удару було завдано ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.

"За попередньою інформацією, загиблих немає. Є троє поранених. Дані уточнюються", – повідомив Старух.

У багатоповерхівці внаслідок атаки пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна. На місті подій вже працюють профільні служби.

Також окупант поцілив у школу в одному з районів Запоріжжя. В навчальному закладі пошкоджено дах та вибито шибки.

Ще були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.

"Існує ймовірність повторних атак. Не можна нехтувати правилам безпеки. Будьте максимально пильними та обережними. Дбайте один про одного", – закликав Старух.

Старух попередив, що в місті можуть лишатися розкидані уламки ракет – їх не можна торкатися і не можна до них підходити. Ці частини боєприпасів вибухонебезпечні. Також він закликав не фотографувати їх.

Нагадаємо, уранці російська армія вдарила по Харкову. Там ворожі снаряди влучили в підприємство. Деталі обстрілу встановлюються.