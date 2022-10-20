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На низці тролейбусних маршрутів у Києі продовжать курсувати автобуси, - КМДА

Причиною такого рішення стали проблеми з електроенергією. 

На низці тролейбусних маршрутів у Києі продовжать курсувати автобуси, - КМДА
Фото: eimg.pravda.com

У Києві на низці маршрутів замість тролейбусів продовжать курсувати автобуси

Про це повідомила пресслужба КМДА.

В повідомленні уточнюється, що такі заходи триватимуть, доки ситуація із електроенергією не стабілізується.

В КМДА нагадали перелік маршрутів, на яких курсують автобуси:

№ 6 «Мінський масив (Діагностичний центр) – Майдан Незалежності»

№ 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Площа Льва Толстого»

№ 14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал»

№ 16 «вул. Туполєва – Майдан Незалежності»

№ 18 «Майдан Незалежності – вул. Сошенка»

№ 23 «вул. Туполєва – Лук’янівська площа»

№ 24 «вул. Північна – просп. Свободи»

№ 26 «просп. Свободи – ст. м. «Нивки»

№ 27 «ст. м. Почайна – зал. ст. «Київ-Волинський»

№ 28 «ст. м. «Лук’янівська – просп. Свободи»

№ 29Д «Дарницька площа – зал. станція «Зеніт»

№ 31 «вул. Милославська – ст. м. «Лук’янівська»

№ 32 «вул. Північна – вул. Сошенка»

№ 33 «Мінський масив – Залізничний вокзал «Південний»

№ 34 «вул. Північна – ст. м. «Почайна»

№ 37 «вул. Милославська – ст. м. «Лісова»

№ 42 «вул. Дегтярівська – ст. м. «Либідська»

№ 43 «Кібцентр – Дарницька площа»

№ 47 «вул. Милославська – ст. м. «Мінська»

№ 50К «вул. Милославська – Дарницька площа»

№ 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська». 

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ проводить переговори з міжнародними партнерами про постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів Росії по системах життєзабезпечення. Наразі домовилися щодо поставок з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.

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