На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя

На цьому місці окупанти вели активні бойові дії.

Поблизу Михайлівки-Рубежівки на Київщині виявили тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі брюки, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч ми також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки вже скеровані на судмедекспертизу”, - повідомив Нєбитов.

Поліція працює над встановленням особи загиблого, і просить, якщо у вас є інформація щодо вбитого громадянина, повідомляти до поліції.

Нєбитов нагадав, що поліцейські Київщини станом на 20 жовтня виявили та оглянули 1 365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.

Нагадаємо, представники ДФТГ, перевіряючи ліс, виявили на позиціях армії Росії останки двох закатованих окупантами чоловіків. За попередніми даними, їм зав’язали очі, мучили та стратили.