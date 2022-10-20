ВАКС арештував екснардепа, який пропонував 22 млн євро хабара меру Дніпра

Суд призначив підозрюваному заставу в розмірі 260 млн грн.

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Вищий антикорупційний суд арештував колишнього народного депутата, ексочільника Укрбуду, який пропонував €22-мільйонний хабар міському голові Дніпра.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сьогодні за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід підозрюваному.

За рішенням суду ексглаву Укрбуду взяли під варту з альтернативою внесення 260 млн гривень застави.

Строк дії запобіжного заходу - до 16 грудня 2022 року, додали в САП.

Нагадаємо, колишній топпосадовець Укрбуду і екснардеп (імовірно, йдеться про Максима Микитася) намагався підкупити за 22 мільйони євро міського голову Дніпра Бориса Філатова.

Філатов мав сприяти підконтрольній екснардепу групі підприємств укласти контракт на будівництво метрополітену в місті Дніпро поза конкурсною процедурою.

Очільник Дніпра звернувся із заявою в НАБУ, і 18 жовтня підозрюваного викрили. А наступного дня його повідомили про підозру.