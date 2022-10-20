АМКУ почав розслідувати причини підвищення цін на курячі яйця

У Комітеті не виключають, що подорожчання може і не мати об'єктивних підстав.

Антимонопольний комітет України зауважив, що з вересня 2022 року з’являються повідомлення про подорожчання курячих яєць у вітчизняних торговельних мережах.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що повномасштабна війна Росії проти України спричинила значний вплив на глобальну економічну ситуацію - рискорилася інфляція, зріс курс долара та євро, сталося руйнування багатьох виробництв, порушилися ланцюги постачання й логістики та, як наслідок – збільшилися виробничі витрати бізнесу й знизилися пропозиції товарів і послуг.

Основним показником, що характеризує зміни в часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, є індекс споживчих цін. За даними Держстату, цей показник впродовж лютого – травня 2022 року свідчив про зниження вартості яєць курячих. Однак, із червня 2022 року Держстатом уже декларується щомісячне збільшення індексу споживчих цін. Відповідно до цих даних, приріст вартості яєць у вересні 2022 року, порівняно з червнем 2022 року, склав близько 54%.

Також і Національний банк зазначав, ще у вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні).

Аналізуючи зміну вартості того чи іншого товару слід зважати й на собівартість його виробництва. Щодо курячих яєць можна виділити такі основні статті витрат: корми, витрати на енергоносії, витрати на оплату праці, ветеринарні препарати тощо.

Як вбачається із затратних статей у процесі виробництва яєць курячих дана галузь залежить від наявного поголів’я курей несучок та кормів, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ один із найбільших виробників курячих яєць в Україні група компаній "Авангард" (реалізовує курячі яйця під ТМ "Квочка") повідомила АМКУ про втрату поголів'я курей і виробничих потужностей у Донецькій, Харківській, Київській і Херсонській областях, унаслідок чого первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

За даними Комітету, інші учасники ринку, зокрема й інший великий виробник курячих яєць Ovostar Union ("Овостар"), поки що не надали такої інформації.

При цьому АМКУ наголосив, що подорожчання курячих яєць може і не мати об'єктивних підстав, навіть враховуючи всі тяжкі економічні наслідки війни, оскільки зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості курячих яєць.

Крім того, окремі профільні експерти відзначають досить низькі ціни на ринку кормів через надлишок зерна в Україні, що залишилося внаслідок блокади морських портів країни російськими військами. Отже, головні складові кормів для курей значно подешевшали порівняно з минулим роком.

"Наразі в комітеті відсутня інформація, що підтверджує наявність об'єктивних чинників для подорожчання яєць відразу на 54%. Під час дослідження АМКУ має намір здійснити широкий аналіз усіх чинників впливу на цінову поведінку суб'єктів господарювання і вже направив їм вимоги про надання інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики пояснили стрибок цін на яйця і прогнозують, що до листопада вони стабілізуються.

Через війну в Україні зростають ціни, зокрема на продукти. Серед причин – значне подорожчання енергоносіїв, пального, яке сьогодні майже повністю імпортується, та емісія гривні. Від початку року станом на кінець серпня (за вересень даних поки що немає), згідно з інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні склала 19,5%. При цьому "продуктова" інфляція була вищою – 25%. І хоча ближче до осені зростання вартості продуктів харчування дещо сповільнилося, до кінця року ціни можуть зрости.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше".