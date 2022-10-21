До кінця року ДПС планує виділити своїм військовослужбовцям ще 83 помешкання.

12 прикордонників отримали нове службове житло на Львівщині, частина з них - захисники Маріуполя.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

Ключі від 6 двокімнатних та 6 трикімнатних квартир отримали 12 військовослужбовців. Шестеро із них –захисники Маріуполя, які тримали оборону на Азовсталі.

У ДПСУ зазначили, що після звільнення з полону у червні бійці пройшли лікування й реабілітацію. Згодом їх призначили для подальшого проходження служби у підрозділи в західних регіонах України.

"Ми докладаємо усіх зусиль задля забезпечення житлом наших захисників навіть у такий важкий для нашої держави час. До кінця року плануємо надати ще 83 помешкання", - повідомив заступник голови ДПСУ генерал-майор Сергій Сердюк.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні запрацювала програма "Доступна іпотека" для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці.

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