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В ЄС думають над тим, як забезпечити наступного року щомісячну допомогу Україні, – Урсула фон дер Ляєн

До кінця цього року Україна отримає від Євросоюзу 9 млрд євро.

В ЄС думають над тим, як забезпечити наступного року щомісячну допомогу Україні, – Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Лідери Євросоюзу думають над тим, як забезпечити фінансування базових потреб України наступного року.

Про це повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Україна говорить нам, що їм потрібно приблизно 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для основних потреб. Ці від 3 до 4 млрд євро повинні фінансуватися Європейським Союзом та нашими американськими друзями, фінансовими інституціями. Тож дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, фінансовані Євросоюзом. Тож це дає загальну суму 18 млрд євро на наступний рік – обсяг, на який Україна може покладатися", – сказала Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі. 

"Ми доручили міністрам фінансів розвинути відповідний механізм, але було також важливо дати сигнал Україні, що ми дуже добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу", – зазначила вона.

 

До кінця року Європейський Союз перерахує Україні макрофінасову допомогу в обсязі 9 млрд євро.

 

Нагадаємо, за оцінками Міністерства фінансів, у 2023 році щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд доларів.

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