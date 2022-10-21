МВС показало відео з залишеними окупантами пастками: мінними шлагбаумами і розтяжками

Вибухотехніки Нацполіції продовжують знешкодження вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами.

Відповідне відео з роботою правоохоронців опублікувало МВС у Телеграм.

"Відпрацювання позицій військових рф та їхніх штабів, знищення залишених «пасток», як-от мінні шлагбауми та розтяжки, розмінування мостів та об‘єктів критичної інфраструктури, огляд вулиць і обійсть у деокупованих населених пунктах – це неповний перелік завдань, які вони виконують", – йдеться у повідомленні.

Після деокупації українських населених пунктів військові та правоохоронці виявляють велику кількість вибухових предметів, залишених російською армією. Ворог умисно мінує предмети і обʼєкти, зокрема й в житлах українців. Наближатися до підозрілих предметів і намагатися самостійно їх знешкоджувати заборонено – натомість варто повідомляти правоохоронців.