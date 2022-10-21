​Комплекс ППО IRIS-T вже пройшов "бойове хрещення", - Ігнат

Перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T виробництва Німеччини "показав себе з надзвичайно гарної сторони" під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами. Найближчими місяцями Україна отримає ще декілька модернізованих пускових установок.

Про це заявив на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає кореспондент LB.ua.

"Остання доба для повітряних сил України пройшла доволі спокійно. Це вже рідкість для нас, бо противник останнім часом активно використовує ракети та дрони-камікадзе. Тому ця доба була одна з найспокійніших. Хоча на сході, у Запорізькій та Миколаївській областях продовжуються обстріли, там гаряче завжди", - сказав він.

Ігнат підкреслив, що повітряні тривоги за останню добу були пов`язані з ймовірністю завдання ударів.

"Повітряні тривоги не завжди пов'язані з ракетними атаками, а можуть бути власне з такою метою", - зазначив він.

Ігнат нагадав, що Україна потребує нових систем ППО.

"IRIS-Т - це потужний німецький комплекс. Те, що Україна отримала та буде отримувати далі, це вже новітня техніка, що пройшла модернізацію. Таких комплексів ще немає ніде у світі, а в Україні вже є. Єдиний мінус у тому, що їх мало. Очікується, що німецька промисловість набере обертів, щоб збільшити кількість виробництва та Україна отримала якомога більше цих комплексів для озброєння повітряних сил ЗСУ. Одна з таких систем вже працює… Єдине, що ми не можемо показати її роботу, де вона працює. Бо це ціль номер один для ворога, як і HIMARS. Але скажу, що під час крайніх обстрілів IRIS-T показав себе з надзвичайно гарної сторони. Безумовно, це інформація «бойового хрещення» цього комплексу. Перевірка його боєздатності пройшла", - підкреслив він.

Він запевнив, що вся інформація щодо використання IRIS-T буде передана німецькій стороні для врахування "деяких моментів та нарощування потужностей".

Найближчими місяцями, за його словами, Україна отримає ще декілька пускових установок від Німеччини.

"Вони дещо посилять нашу оборону. Не сильно, але дещо посилять", - анонсував він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і подякував йому за першу систему ППО IRIS.

Раніше повідомлялося, що IRIS-T вже працює на південному напрямку.