Служба безпеки затримала колаборанта, який допомагав російським окупантам втікати лісами від контрнаступу Збройних сил України на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік "здавав" ворогу місця перебування учасників руху спротиву під час тимчасової окупації території Лиманської громади. Крім того, він показував росіянам будинки місцевих фермерів, які виїхали з області. Такі будинки загарбники спочатку розграбовували, а потім розселяли в них особовий склад і маскували у дворах військову техніку.

Під час контрнаступу ЗСУ на Донеччині чоловік допомагав окупантам втікати від українських військ лісовими стежками. Потім він намагався переховуватись від правосуддя. Проте співробітники СБУ викрили його після деокупації району і затримали.

"За даними слідства, затриманий – мешканець селища Старий Караван, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант надавав окупантам особисті дані українських патріотів і адреси проживання їх близьких. Отриману інформацію каральні загони агресорів використовували для масових репресій проти місцевих жителів", – зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.