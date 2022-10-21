Головне за ніч. П’ятниця, 21 жовтня

Відбиті атаки противника на Луганщині та Донеччині, ворожі ракетні удари по Запоріжжю, обстріли Сумщини і Чернігівщини.

Вранці сирени повітряної тривоги лунали в багатьох областях, у більшості обійшлося без "прильотів".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, а також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Упродовж доби Росія завдала по Україні три ракетних та 24 авіаційних удари, здійснила понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 21 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили України знищили ще 100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 750 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці 21 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Чернігівська і Сумська області зазнали ворожих обстрілів. За попередніми даними, вогонь вівся з артилерії.

"З 05:10 до 05:20 спостерігачі зафіксували 10 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Гай. З 05:15 до 05:40 повідомили про шість приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Українського", – зазначили в оперативному командуванні "Північ".

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Унаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову шестеро людей отримали поранення.

"Є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі. На місцях працюють усі профільні служби. Інформація доповнюється", - повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Ризик російського наступу з Білорусі на північ України, попри заяву Генштабу ЗСУ, залишається низьким, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою американських дослідників, наступ на північно-західну Україну з метою перервати українські лінії постачання із західних країн-партнерів, залишається малоймовірним у найближчі місяці, позаяк російські сили не можуть навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу.

Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною.

Дорожня та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські матеріально-технічні лінії, не просуваючись глибше в Україну, ніж росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були на максимумі. Зараз їхні сили значно деградували.

Окрім того, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб зберігати українські сили на півночі України та запобігти їхньому розгортанню в районі активної операції на півдні та сході України, згідно з оцінкою ISW.

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