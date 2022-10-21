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На Закарпатті відкрито найзахідніший центр “ЯМаріуполь”

Така можливість з'явилася завдяки підтримці громади Ужгорода.

На Закарпатті відкрито найзахідніший центр “ЯМаріуполь”
Фото: Пресслужба міськради Маріуполя

В Ужгороді відкрився 15-й центр підтримки маріупольців “ЯМаріуполь”. В ньому на переселенців із Маріуполя чекає привітна команда та всебічна допомога. 

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Маріупольська підтримка крокує Україною. Наша мета – надати максимальну підтримку та турботу задля повернення маріупольців до життя. Для цього ми постійно розширюємо перелік послуг та соціальних проєктів. Працюємо над вирішенням найважливіших потреб. Найголовніше – через такі осередки маріупольці об'єднуються в одну велику родину," – розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначається, що у центрі працюють спеціалісти, які готові надати соціальну, гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку. 

Центр “ЯМаріуполь” працює в Ужгороді за адресою вул. Капушанська, 2. 

Нагадаємо, 18 жовтня у Чернівцях відкрили центр комплексної допомоги переселенцям "ЯМаріуполь".

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