На Закарпатті відкрито найзахідніший центр “ЯМаріуполь”

В Ужгороді відкрився 15-й центр підтримки маріупольців “ЯМаріуполь”. В ньому на переселенців із Маріуполя чекає привітна команда та всебічна допомога.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Маріупольська підтримка крокує Україною. Наша мета – надати максимальну підтримку та турботу задля повернення маріупольців до життя. Для цього ми постійно розширюємо перелік послуг та соціальних проєктів. Працюємо над вирішенням найважливіших потреб. Найголовніше – через такі осередки маріупольці об'єднуються в одну велику родину," – розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зазначається, що у центрі працюють спеціалісти, які готові надати соціальну, гуманітарну, психологічну та юридичну підтримку.

Центр “ЯМаріуполь” працює в Ужгороді за адресою вул. Капушанська, 2.

Нагадаємо, 18 жовтня у Чернівцях відкрили центр комплексної допомоги переселенцям "ЯМаріуполь".