СБУ підозрює двох чоловіків на Харківщині у співпраці із російськими окупантами

Працівники СБУ повідомили про підозру у співпраці із окупантами двом представникам окупаційної влади на звільненій Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Харківській області.

В СБУ повідомили, що 48-річний місцевий мешканець від початку окупації селища Чкаловське Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації РФ.

Він з березня обіймав посаду “голови об'єднаної громади”, працюючи в інтересах окупантів у Чкаловському та ще дев'ятнадцяти прилеглих населених пунктах. Після звільнення території від росіян він втік на територію РФ, його оголошено в розшук.

“Ще один місцевий 42-річний колаборант виявив бажання стати “старостою” Чкаловського. Від початку липня до вересня він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації в м. Балаклія, здійснював за їх вказівкою збір інформації та заяв від мешканців Чкаловського”, - розповіли в СБУ, і додали, що його затримали після деокупації селища.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, повідомлено про підозру мешканці смт Куп'янськ-Вузловий, яка, за даними слідства, наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні.