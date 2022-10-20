Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
Як змінилася риторика пропагандистів Кремля щодо ракетних обстрілів України
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
Росіяни влучили в енергетичний об'єкт у Вінницькій області, – голова ОВА (оновлено)
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
На Закарпатті загиблого бійця не дали відспівати в храмі УПЦ МП
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ підозрює двох чоловіків на Харківщині у співпраці із російськими окупантами

Один із чоловіків зміг втекти до Росії.

СБУ підозрює двох чоловіків на Харківщині у співпраці із російськими окупантами
Фото: Пресслужба СБУ

Працівники СБУ повідомили про підозру у співпраці із окупантами двом представникам окупаційної влади на звільненій Харківщині. 

Про це повідомила пресслужба СБУ у Харківській області.

В СБУ повідомили, що 48-річний місцевий мешканець від початку окупації селища Чкаловське Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з представниками окупаційної адміністрації РФ.

Він з березня обіймав посаду “голови об'єднаної громади”, працюючи в інтересах окупантів у Чкаловському та ще дев'ятнадцяти прилеглих населених пунктах. Після звільнення території від росіян він втік на територію РФ, його оголошено в розшук.

“Ще один місцевий 42-річний колаборант виявив бажання стати “старостою” Чкаловського. Від початку липня до вересня він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації в м. Балаклія, здійснював за їх вказівкою збір інформації та заяв від мешканців Чкаловського”, - розповіли в СБУ, і додали, що його затримали після деокупації селища.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. 

Нагадаємо, повідомлено про підозру мешканці смт Куп'янськ-Вузловий, яка, за даними слідства, наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також