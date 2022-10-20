Президент закликав посилити тиск на країну-агресора і допомогти нашій державі у боротьбі з РФ, зокрема, системами ППО і ПРО.

Президент України Володимир Зеленський звернувся сьогодні до Європейської Ради.

Як ідеться у промові Президента, відбувається нова ескалація в російському терорі. Зокрема, РФ перетворює енергосистему нашої держави на поле бою.

"Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину нашої енергетичної інфраструктури. Через це, на жаль, ми більше не можемо експортувати електрику, щоб допомогти вам зберігати стабільність", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що Росія спершу використовувала як зброю енергоресурси, аби тиснути на Європу. Тепер країна-агресор провокує цінову кризу на Заході.

За словами глави держави, Україна запропонувала Європі допомогу у вигляді експорту електроенергії, щоб допомогти партнерам подолати залежність від російських енергоносіїв. Однак тепер енергосистема нашої держави стала мішенню для росіян.

Через обстріли об'єктів енергоінфраструктури може початися ще одна хвиля міграції українців, підкреслив Президент.

"Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що на такі дії РФ потрібно відповідати. Зокрема, посиленням санкцій і наданні допомоги Україні у вигляді систем ППО і ПРО.

Глава держави додав, що обмежувальні заходи необхідно посилити також проти Ірану та Білорусі - за "спільництво з державою-терористом".

Крім цього, Зеленський зауважив на проблемі одностайності серед європейських країн у питання санкцій проти Росії.

"Будь-хто, хто закликає до послаблення санкцій проти Росії за терор чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним і не тільки зраджує памʼять жертв терору, а й ставить усю європейську спільноту в залежність від найбільш антиєвропейської сили у сучасному світі. Звертайте увагу на такі голоси у Європі – вони проти Європи", - наголосив глава держави.

Також Зеленський звернувся з проханням про виділення фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України.

Тим часом Міністерство закордонних справ проводить переговори з міжнародними партнерами про постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів Росії по системах життєзабезпечення. Наразі домовилися щодо поставок з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі.