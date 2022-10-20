Кассіс заяви про виділення 15 млн швейцарських франків на підтримку процесу цифровізації в нашій державі.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

Про це йдеться на сайті глави нашої держави.

До цього Кассіс відвідав Бородянку та Іванків на Київщині, зокрема відбудований завдяки допомозі Швейцарії дитсадок для дітей з обмеженими можливостями. Також поспілкувався з українськими родинами, які отримали допомогу щодо житла.

За словами Зеленського головною темою переговорів була подальша взаємодія обох держав у відповідь на терор Росії.

Президент подякував швейцарському колезі за засудження спроби анексії Росією окупованих територій України та підтримку санкцій проти країни-агресора.

Фото: ОПУ

"Очікуємо також, що Швейцарія підтримає наші кроки у відповідь на спільництво Ірану, який допомагає Росії тероризувати наші міста, передаючи ударні безпілотники", - додав Зеленський.

Президенти обговорили допомогу Швейцарії в ліквідації наслідків російських ударів по енергетичних об’єктах України, участь країни у модернізації транспортної інфраструктури, зокрема залізниці та залучення до розвитку окремих галузей української економіки, зокрема переробної промисловості.

Також сторони розглянули можливість співпраці у сфері розмінування та будівництва бомбосховищ в Україні. Президенти домовилися про проведення зустрічі робочих груп для реалізації цих проєктів.

Крім цього, Україна та Швейцарія будуть тісно взаємодіяти в межах ООН щодо українських ініціатив про створення компенсаційного механізму та спеціального трибуналу для РФ.

Фото: ОПУ

Президент Швейцарії зазначив, що країна надає нашій державі підтримку в різних сферах, зокрема гуманітарну допомогу. Було передано 5,5 тис. тонн гуманітарного вантажу та відправлено експертів для допомоги Україні.

"Із самого початку Швейцарія рішуче засудила цю військову російську агресію. Ми негайно розробили конкретні кроки для підтримки України. Швейцарія є нейтральною країною, але це не означає, що ми не маємо звертати увагу на те, що відбувається в Україні. Масові вбивства людей – це те, що не має нічого спільного з нейтралітетом чи нашими цінностями", – підкреслив Кассіс.

Фото: ОПУ Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс

Він додав, що Швейцарія надалі підтримуватиме реформи в Україні, процес децентралізації та розвиток цифрової трансформації. Вона виділить додатково 15 млн швейцарських франків на підтримку процесу цифровізації.

Нагадаємо, президент Швейцарії під час відвідин України заявив, що хоче"скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни".

Сьогодні Уповноважений зі зниклих безвісти Мінреінтеграції Олег Котенко в присутності президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля підписав договір про посилення співпраці з Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії.