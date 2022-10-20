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В Україну прибув президент Швейцарії

Ігнаціо Кассіс був у Україні рік тому.

Сьогодні в Україну прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Про це Кассіс повідомив у Twitter.

"Знову в Україні, через рік після мого останнього візиту. Моя мета – скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", – написав Кассіс.

 

Нагадаємо, у вересні Швейцарія ухвалила рішення стосовно призупинення обміну податковою інформацією із РФ.

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