В Україну прибув президент Швейцарії

Ігнаціо Кассіс був у Україні рік тому.

Сьогодні в Україну прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Про це Кассіс повідомив у Twitter.

"Знову в Україні, через рік після мого останнього візиту. Моя мета – скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни", – написав Кассіс.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Нагадаємо, у вересні Швейцарія ухвалила рішення стосовно призупинення обміну податковою інформацією із РФ.