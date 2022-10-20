Як економити електроенергію: поради від Київської обласної військової адміністрації

Сьогодні 7 до 23 важливо максимально обмежити використання електроприладів, аби допомогти мережі впоратися з завданами росіянами руйнуваннями.

Київська обласна військова адміністрація опублікувала список порад, які допоможуть мінімізувати витрати електроенергії. Це важливо, аби уникнути віялових відключень 20 жовтня і надалі.

Громадянам радять вимкнути електричні обігрівачі, плиту, праску, бойлер, телевізор, мікрохвильову піч, роутер, холодильник, чайник і пральну машинку та інші електроприлади, користування якими можна обмежити на один день.

Бізнес має вимкнути своє вуличне освітлення, внутрішнє освітлення, підсвітку прилавків, телевізор, великогабаритні прилади і будівельні прилади.

"Максимально зменшіть використання електроприладів із 7:00 до 23:00! Це допоможе у відновленні енергосистеми країни", – закликав голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Економія необхідна, оскільки російська армія умисно нищить енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, 20 жовтня в областях України можливі відключення електроенергії, оскільки мережа поруйнована російськими ударами. У Києві графік відключень поділили на три черги, з ним можна ознайомитися на сайті ДТЕК.