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Як економити електроенергію: поради від Київської обласної військової адміністрації

Сьогодні 7 до 23 важливо максимально обмежити використання електроприладів, аби допомогти мережі впоратися з завданами росіянами руйнуваннями. 

Як економити електроенергію: поради від Київської обласної військової адміністрації
Лінії електропередач високої напруги в Карро, південна Франція.
Фото: EPA/UPG

Київська обласна військова адміністрація опублікувала список порад, які допоможуть мінімізувати витрати електроенергії. Це важливо, аби уникнути віялових відключень 20 жовтня і надалі. 

Громадянам радять вимкнути електричні обігрівачі, плиту, праску, бойлер, телевізор, мікрохвильову піч, роутер, холодильник, чайник і пральну машинку та інші електроприлади, користування якими можна обмежити на один день. 

Бізнес має вимкнути своє вуличне освітлення, внутрішнє освітлення, підсвітку прилавків, телевізор, великогабаритні прилади і будівельні прилади. 

"Максимально зменшіть використання електроприладів із 7:00 до 23:00! Це допоможе у відновленні енергосистеми країни", – закликав голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Економія необхідна, оскільки російська армія умисно нищить енергетичну інфраструктуру України. 

Нагадаємо, 20 жовтня в областях України можливі відключення електроенергії, оскільки мережа поруйнована російськими ударами. У Києві графік відключень поділили на три черги, з ним можна ознайомитися на сайті ДТЕК. 

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