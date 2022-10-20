Росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини

Росіяни завдали удару по промисловому об’єкту та об’єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що внаслідок удару є серйозні руйнування. На місці влучання працюють всі служби. Попередньо, люди не постраждали.

У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, 18 жовтня російська армія вдарила ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. В результаті атаки одна людина отримала поранення.