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Росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини

Є серйозні руйнування.

Росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Росіяни завдали удару по промисловому об’єкту та об’єкту енергетичної інфраструктури Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що внаслідок удару є серйозні руйнування. На місці влучання працюють всі служби. Попередньо, люди не постраждали.

У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, 18 жовтня російська армія вдарила ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. В результаті атаки одна людина отримала поранення. 

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