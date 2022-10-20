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У Києві почали відключати електроенергію

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. 

У Києві почали відключати електроенергію

Укренерго з 23:24 19 жовтня запровадило відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій.

Про це повідомили ТЕК Київські електромережі.

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень. 

“Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00”, – йдеться у повідомленні.

Список вулиць, де можуть відключати світло, можна переглянути за цим посиланням

“Для того, аби підтримати енергосистему, закликаємо всіх мешканців міста Київ споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів”, – зазначили у ТЕК.

Нагадаємо, Київ наразі економить лише 7% електроенергії з 30% необхідних

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