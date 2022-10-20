ЗСУ атакували район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки на Миколаївщині

На півдні штурмова авіація Повітряних сил України завдала шість ударів по російських пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів “Бук- 2М”, “ТОР” та “ПАНЦИР”.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік селища Любомирівка Миколаївської області.
Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня відпрацювали понад 440 вогневих завдань.
Уточнені втрати ворога склали:
- 43 рашисти,
- 6 танків,
- 9 одиниць авто-бронетехніки,
- дві гаубиці 152 калібру,
- командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник.
Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.
Нагадаємо, 18 жовтня Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.