ЗСУ атакували район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки на Миколаївщині

На півдні штурмова авіація Повітряних сил України завдала шість ударів по російських пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів “Бук- 2М”, “ТОР” та “ПАНЦИР”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік селища Любомирівка Миколаївської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня відпрацювали понад 440 вогневих завдань.

Уточнені втрати ворога склали:

43 рашисти,

6 танків,

9 одиниць авто-бронетехніки,

дві гаубиці 152 калібру,

командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник.

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Нагадаємо, 18 жовтня Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.