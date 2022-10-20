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ЗСУ атакували район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки на Миколаївщині

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня відпрацювали понад 440 вогневих завдань. 

ЗСУ атакували район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки на Миколаївщині
Фото: Нацгвардія

На півдні штурмова авіація Повітряних сил України завдала шість ударів по російських пунктах розгортання зенітно-ракетних комплесів “Бук- 2М”, “ТОР” та “ПАНЦИР”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Парою геликоптерів Мі-24 та Мі-8 атаковано район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік селища Любомирівка Миколаївської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня відпрацювали понад 440 вогневих завдань. 

Уточнені втрати ворога склали: 

  • 43 рашисти, 
  • 6 танків, 
  • 9 одиниць авто-бронетехніки,
  • дві гаубиці 152 калібру, 
  • командно-штабну машину та ворожий безпілотник-розвідник. 

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

Нагадаємо, 18 жовтня Збройні сили України знищили ще 430 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 66 280 військових.

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