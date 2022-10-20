Зеленський поспілкувався з президентом Туреччини Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Про це Зеленський написав у Твіттері.
“Продовжив дружній діалог з Президентом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України”, – йдеться у повідомленні.
Президент відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні.
“Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері”, – додав очільник України.
Продовжив дружній діалог з Президентом 🇹🇷 @RTErdogan. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили 🇺🇦-🇹🇷 взаємодію у безпековій сфері.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022
Нагадаємо, ООН, Туреччина та Україна висловили готовність продовжити дію "зернової угоди".