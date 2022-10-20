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Зеленський поспілкувався з президентом Туреччини Ердоганом

Він відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. 

Зеленський поспілкувався з президентом Туреччини Ердоганом
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це Зеленський написав у Твіттері. 

“Продовжив дружній діалог з Президентом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України”, – йдеться у повідомленні.

Президент відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. 

“Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері”, – додав очільник України.

Нагадаємо, ООН, Туреччина та Україна висловили готовність продовжити дію "зернової угоди".

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