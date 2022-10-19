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Українська делегація у ПА НАТО має ініціювати рішення на підтримку членства України в Альянсі, – Порошенко

Експрезидент зазначає, що обговорив цю ідею із західними союзниками України.

Українська делегація у ПА НАТО має ініціювати рішення на підтримку членства України в Альянсі, – Порошенко
Фото: EPA/UPG

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав Постійну делегацію Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО ініціювати рішення про підтримку членства України в Альянсі. Порошенко повідомив, що під час поїздки до Великої Британії на Конференцію Консервативної партії обговорив цю ідею із західними союзниками України. Тепер, на думку експрезидента, українська делегація має офіційно ініціювати таке рішення під час чергової сесії ПА НАТО у листопаді.

«Єдина надійна гарантія безпеки для України – це наше членство в Північноатлантичному альянсі. В ході свого нещодавнього візиту до Великої Британії для участі у Конференції керівної Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі докладно про це говорив з усіма друзями України, передусім нашими британськими союзниками. Після офіційного подання Україною заявки на членство в НАТО – час і для активної парламентської роботи», – написав Порошенко у Facebook.

«Напередодні чергової щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО у листопаді офіційно запропонував Постійній делегації Верховної Ради України у ПА НАТО ініціювати в рамках Асамблеї рішення на підтримку нашої заявки та початку відповідних процедур інтеграції України до НАТО», – резюмував Порошенко.

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