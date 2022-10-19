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Кулеба привітав заяву Столтенберга про системи ППО для України

"Це саме те, що ми обговорювали і про що просили".

Кулеба привітав заяву Столтенберга про системи ППО для України
Фото: Укрінформ

Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав заяву про генерального секретаря блоку НАТО про надання Україні засобів для боротьби з іранськими дронами.

“Я вітаю заяву Єнса Столтенберга про плани НАТО надати Україні системи ППО. Це саме те, що ми обговорювали і про що просили”, – написав міністр у Твіттері. 

Кулеба підкреслив, що для України це означає більше врятованих життів і кращий захист енергетичної інфраструктури.

“Дякую, НАТО”, – додав очільник українських дипломатів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі 18 жовтня заявив, що вже "в найближчі дні" Україна отримає засоби для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для атак на українські міста.

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