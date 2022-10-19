Кулеба привітав заяву Столтенберга про системи ППО для України

"Це саме те, що ми обговорювали і про що просили".

Очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав заяву про генерального секретаря блоку НАТО про надання Україні засобів для боротьби з іранськими дронами.

“Я вітаю заяву Єнса Столтенберга про плани НАТО надати Україні системи ППО. Це саме те, що ми обговорювали і про що просили”, – написав міністр у Твіттері.

Кулеба підкреслив, що для України це означає більше врятованих життів і кращий захист енергетичної інфраструктури.

“Дякую, НАТО”, – додав очільник українських дипломатів.

I welcome @JensStoltenberg’s statement on NATO planning to deliver anti-drone air defense systems to Ukraine in the coming days. This is just what we discussed and requested. For Ukraine, this means more saved lives and a better protected energy infrastructure. Thank you, NATO. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2022

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час дискусії на Берлінському зовнішньополітичному форумі 18 жовтня заявив, що вже "в найближчі дні" Україна отримає засоби для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія використовує для атак на українські міста.