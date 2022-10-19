Запорізьку АЕС знову підключили до енергопостачання, - МАГАТЕ

Енергетикам вдалось відновити підключення Запорізької АЕС до лінії електропередач.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Українська Запорізька АЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередач 750 кВ після того, як вона була втрачена втретє за десять днів”, - повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої резервної лінії 330 кВ.

Ukraine #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant has restored connection to its last remaining operating 750 kV power line after it was lost for 3rd time in ten days, @RafaelMGrossi said today. It had continued to receive power from off-site back-up 330 kV line. https://t.co/ITrlPQq3Az pic.twitter.com/0rz2MY0c0b — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 18, 2022

Нагадаємо, Росія виступає проти вимог вивести свої війська і техніку із території Запорізької атомної електростанції. Цього вимагає Україна, щоб створити зону ядерної безпеки.

Раніше повідомлялось, що 17 жовтня росіяни затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.