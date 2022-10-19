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Запорізьку АЕС знову підключили до енергопостачання, - МАГАТЕ

Ситуація із енергопостачанням на ЗАЕС продовжує залишатись нестабільною.

Запорізьку АЕС знову підключили до енергопостачання, - МАГАТЕ
Фото: IAEA

Енергетикам вдалось відновити підключення Запорізької АЕС до лінії електропередач.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Українська Запорізька АЕС відновила підключення до останньої діючої лінії електропередач 750 кВ після того, як вона була втрачена втретє за десять днів”, - повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що ЗАЕС продовжувала отримувати електроенергію від зовнішньої резервної лінії 330 кВ.

Нагадаємо, Росія виступає проти вимог вивести свої війська і техніку із території Запорізької атомної електростанції. Цього вимагає Україна, щоб створити зону ядерної безпеки. 

Раніше повідомлялось, що 17 жовтня росіяни затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку. 

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