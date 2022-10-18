Вона зазначила, що сподівається невдовзі "пройти поряд з вашими шеренгами на параді на честь нашої перемоги".

Волонтерка та парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська отримала нагороду від морських піхотинців - хрест "За заслуги".

Про це Паєвська повідомила у своєму Facebook.

"Це честь для мене, браття і сестри, отримати таку відзнаку. П'ять років ми поряд... Я знаю ціну вашим натхненним перемогам, я знаю вашу неймовірну мужність, і знаю якого кольору ваша дорогоцінна кров. Нехай воїнська удача завжди буде з вами!", - йдеться в дописі волонтерки.

Вона зазначила, що сподівається невдовзі "пройти поряд з вашими шеренгами на параді на честь нашої перемоги".

Фото: Facebook/Юлія Паєвська

Фото: Facebook/Юлія Паєвська

Нагадаємо, днями Президент Володимир Зеленський нагородив українським захисників орденами "Золота Зірка" та відзнаками "Хрест бойових заслуг" і присвоїв почесні найменування військовим частинам.

Сьогодні очільник МВС Денис Монастирський нагородив поліцейських, які під час обстрілів столиці збили ворожий безпілотник.