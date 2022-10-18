Снайпера терористів "ДНР" з Одещини засудили до 14 років позбавлення волі

Суд засудив мешканця Одеської області до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

У суді прокуратурою було доведено, що чоловік у 2015 році вступив до терористичної організації “ДНР” та проходив службу у батальйоні спецпризначення “Хан” у Макіївці. Чоловік був на посаді снайпера та мав позивний “Одеса”.

Зазначається, що він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та у захоплені населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Донецької області.

Наразі чоловік не затриманий, тому початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, в Одеській області засудили жителя, який приєднався до терористичної організації "ДНР" і став гранатометником.