Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Росіяни вдарили по двох обʼєктах критичної інфраструктури Києва (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
Вибухи у Дніпрі: серйозно пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури (оновлено)
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
П'ять "шахедів", які вдарили по Києву, мали ефект 15 артснарядів, випущених по великій території, – ISW
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
Вирва ескалації. Як Лукашенко готує Білорусь до війни
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
ПЦУ дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Час відповісти Ірану
Час відповісти Ірану
Атака дронів. Українські уроки
Атака дронів. Українські уроки
ГоловнаСуспільствоВійна

Снайпера терористів "ДНР" з Одещини засудили до 14 років позбавлення волі

Чоловік був учасником антиукраїнського руху в Одесі.

Снайпера терористів "ДНР" з Одещини засудили до 14 років позбавлення волі
Фото: Пресслужба Одеської обласної прокуратури

Суд засудив мешканця Одеської області до покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації. 

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

У суді прокуратурою було доведено, що чоловік у 2015 році вступив до терористичної організації “ДНР” та проходив службу у батальйоні спецпризначення “Хан” у Макіївці. Чоловік був на посаді снайпера та мав позивний “Одеса”.

Зазначається, що він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та у захоплені населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Донецької області.

Наразі чоловік не затриманий, тому початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, в Одеській області засудили жителя, який приєднався до терористичної організації "ДНР" і став гранатометником. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також