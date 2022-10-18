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​До 10 років тюрми засудили зрадницю за заклик до росіян бомбити Черкаси

Також зловмисниця поширювала в забороненій соцмережі матеріали, які виправдовували анексією українських населених пунктів Росією.

​До 10 років тюрми засудили зрадницю за заклик до росіян бомбити Черкаси
Фото: 18000.com.ua

Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок ув'язнити на 10 років зловмисницю, яка закликала росіян бомбити Черкаси, повідомляє видання "18000".

Обвинуваченій Тетяні Дробот інкримінували державну зраду і посягання на територіальну цілісність України.

Жінка на початку березня переслала своїй сестрі, котра мешкає в РФ, та двом своїм подругам фото фортифікаційних споруд у центрі Черкас. Зловмисниця підписала світлини "бомбонуть, шоб їх тут не було". Також обвинувачена поширювала у забороненій соцмережі інформацію, яка виправдовувала анексію українських населених пунктів Росією.

Затримали зрадницю у квітні й помістили в Черкаський слідчий ізолятор.

Слухання справи тривало понад пів року. Нарешті колегія суддів увалила ув'язнити зловмисницю на термін 10 років.

Хоча санкція статті передбачає покарання терміном до 15 років, суд врахував те, що обвинувачена визнала свою вину і розкаялася. Також суддям надали позитивні характеристики зловмисниці за місцем проживання від очільника ОСББ.

Поки вирок не набув законної сили, жінка перебуватиме в СІЗО, їй та чоловіку повернуть вилучену комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Вирок суду може бути оскаржений.

Нагадаємо, днями викрили інформатора окупантів, який поширював інформацію про переміщення ЗСУ на Харківщині.

А житель області, який є найманцем ПВК "Вагнер", отримав підозру.

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