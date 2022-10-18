Представники Міжнародного Червоного Хреста не приєдналися до української делегації на контактній лінії в Запорізькій області

Росіяни знають, що МКЧХ не приїде, тому продовжують катувати українських бранців, заявив омбудсмен.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не приєдналися до української делегації, яка прибула на контактну лінію в Запорізькій області.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента України.

На контактну лінію прибули Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, радник керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та народні депутати Марія Мезенцева, Єгор Чернєв, Денис Маслов і Олена Хоменко.

"На жаль, при кожному обміні ми бачимо, що бездіяльність МКЧХ призвела до того, що наших військовополонених та цивільних заручників щодня катують голодом, електрикою, тому що росіяни знають, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не приїде, не вимагатиме доступу до місць утримання військовополонених і цивільних, і що взагалі він демонструє свою бездіяльність", – підкреслив Лубінець.

За словами омбудсмена, МКЧХ не виконує свій мандат, який передбачає відвідання військових і цивільних заручників як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ, виправдовуючи це відсутністю дозволу російської сторони.

Як наголосив керівник ОПУ Андрій Єрмак, Україна очікує й вимагає від Червоного Хреста рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці.

Єрмак також закликав інші міжнародні організації та гуманітарних акторів до активних кроків, адже їхній правозахисний мандат не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує скоювати злочини.

Нагадаємо, минулого тижня керівник ОПУ вимагав від МКЧХ найближчими днями направити свою місію до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донеччини.

Однак організація цього не зробила, раніше оприлюднивши заяву, що вони готові відвідати полонених, але її працівники не можуть примусово отримати доступ до місця ув’язнення чи інтернування.