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Рада змінила умови призову на строкову військову службу під час дії воєнного стану

Закон регламентує діяльність призовних комісій.

Рада змінила умови призову на строкову військову службу під час дії воєнного стану
Фото: Нардеп «Голосу» Ярослав Железняк

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла в цілому Закон про внесення зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій під час дії воєнного стану. За закон проголосували 318 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законом вносяться зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". А саме, новою статтею визначається, що під час дії воєнного стану:

    — призов на строкову військову службу не проводиться;

    — призовні комісії створюються для розгляду питань щодо: організації медичного огляду осіб, які перебувають на обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з обліку; направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Законом встановлено, що "під час дії воєнного стану призов громадян на строкову військову службу не проводиться", – ще раз зазначають у пояснювальній записці.

Нагадаємо, сьогодні депутати збільшили військові видатки на понад 300 млрд грн. Рада змінила цьогорічний бюджет восьмий раз із початку війни.

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