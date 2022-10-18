Повітряні сили ЗСУ збили ворожий літак Су-25, 6 дронів-камікадзе і 5 крилатих ракет

Сьогодні Повітряні сили ЗСУ збили 12 ворожих повітряних цілей, серед них – штурмовик Су-25, шість дронів-камікадзе "Shahed-136" та п’ять крилатих ракет.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗС України.

Згідно з повідомленням, на Херсонщині, близько 9:00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Також військовослужбовцями ПвК "Південь" уночі знищено п’ять дронів-камікадзе "Shahed-136".

Під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Схід" збито чотири крилаті ракети "Калібр" та один дрон-камікадзе, а зенітниками повітряного командування "Центр" – крилату ракету Х-101/Х-555.

Нагадаємо, минулої доби українські військові знищили близько 530 окупантів, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога.