На Одеській митниці виявили схему приховування товарів від розмитнення

На Одеській митниці викрили схему приховування товарів від розмитнення. Вже нараховано збитків на 47 млн грн.

У межах розгалужених комплексних заходів працівники Державного бюро розслідувань виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких нібито сплив. Своєчасно посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів, повідомили в пресслужбі ДБР.

"Під час обшуків на території контейнерних терміналів слідчі ДБР знайшли елітні автомобілі, техніку, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання", – йдеться у заяві правоохоронців.

Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 47 мільйонів гривень.

Оскільки власники не звертались до митниці щодо повернення своїх товарів, буде перевірена версія про їх російське походження. Продукція буде вилучена та реалізована, а виручені кошти спрямують до бюджету.

Державне бюро розслідувань закликали суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, товари яких перебувають у зоні митного контролю та граничний строк перебування яких під митним контролем закінчується, у найкоротший строк звернутися до Одеської митниці щодо його розмитнення та сплати обов’язкових митних платежів та штрафних санкцій.

Нагадаємо, до суду відправили справу проти митника, який у травні 2022 року одержав від фізичної особи неправомірну вигоду за перевезення через державний кордон України готівки без документального підтвердження їх походження.